В ДНР три человека ранены во время воздушных атак ВСУ

Три человека ранены в результате сброса бомб украинскими беспилотниками на поселения Донецкой Народной Республики. Все трое пенсионного возраста, следует из данных оперативных служб республики.

«По состоянию на 12:00 в Петровском районе Донецка 65-летний мужчина ранен при взрыве бомбы, сброшенной с украинского дрона. Еще двое: мужчина 67 лет и женщина 75 лет пострадали в результате взрыва в селе Верхнеторецкое. Там запущенный ВСУ дрон тоже сбросил бомбу.

Также в Докучаевске повреждены больница и трансформаторная подстанция, в Горловке повреждена инфраструктура оптовых баз и частично обесточен поселок «Шахта Кочегарка».

Ранее в результате череды воздушных атак один житель ДНР был убит, трое – ранены. Военные зафиксировали 24 обстрела с украинской стороны.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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