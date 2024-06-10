В Польше прогремел взрыв на оружейном заводе

В Польше произошел взрыв на оружейном заводе Mesko. По предварительным данным, погиб один человек. Причина произошедшего устанавливается, передает газета Wyborcza.

Взрыв прогремел на предприятии по производству боеприпасов и ракет в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши. Как сообщила директор завода Эльжбета Сренявска, инцидент произошел в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад.

Жертвой взрыва стал 59-летний сотрудник предприятия. Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время на месте работают пожарные, также прибыл вертолет санитарной авиации.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент на заводе Mesko. В сентябре 2021 года взрывчатые вещества сдетонировали в тот момент, когда их перекладывала 41-летняя сотрудница предприятия, которая впоследствии скончалась от полученных травм.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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