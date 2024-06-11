Крушение Су-34 в Северной Осетии обошлось без жертв на земле

Разрушений и жертв на земле в результате крушения самолет Су-34 ВКС России не было, подтвердил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

«На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет – крушение произошло в горах. Летчики погибли. Соболезную родным и близким! На месте в настоящий момент находятся все необходимые службы», – написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Минобороны сообщило о падении истребителя-бомбардировщика Су-34 около села Горный Дзуарикау. ЧП случилось из-за технической неисправности во время планового учебно-тренировочного полета.

Владикавказ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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