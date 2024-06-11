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Вторник, 11 июня 2024, 08:06 мск

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В горах Северной Осетии потерпел крушение военный самолет

В Северной Осетии потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. По предварительным данным, экипаж погиб.

По словам местных жителей, авария произошла около села Горный Дзуарикау. Ночью там послышался взрыв.

Самолет Су-34 ВКС России разбился во время планового учебно-тренировочного полета, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», – рассказали в оборонном ведомстве.

Предположительно, причиной трагедии стала техническая неисправность. На место выехали экстренные службы.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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