В горах Северной Осетии потерпел крушение военный самолет

В Северной Осетии потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. По предварительным данным, экипаж погиб.
По словам местных жителей, авария произошла около села Горный Дзуарикау. Ночью там послышался взрыв.
Самолет Су-34 ВКС России разбился во время планового учебно-тренировочного полета, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», – рассказали в оборонном ведомстве.
Предположительно, причиной трагедии стала техническая неисправность. На место выехали экстренные службы.
Владикавказ, Зоя Осколкова
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