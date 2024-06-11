В ХМАО столб упал на ребенка на детской площадке

Четырехлетний мальчик попал в больницу после игры на детской площадке в Зеленоборске в ХМАО-Югре. На ребенка упала часть столба электропередачи и причинила травмы.

Днем 9 июня мальчик играл на детской площадке по ул. Политехническая, когда на него упала поддерживающая часть (скос) столба электропередачи. Мальчик получил травмы, скорая отвезла его в Сургутскую окружную больницу. Прокуратура организовала проверку инцидента, сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовно дело по ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи также дадут оценку действиям сотрудников электросетевой компании, ответственных за проверку и обслуживание столбов электропередачи, и чиновников местной администрации, пояснили в управлении СКР по региону.

В Челябинске на оживленной магистрали упал столб, поддерживающий контактную сеть для троллейбусов.

Зеленоборск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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