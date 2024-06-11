Ревнивый ростовчанин протащил подругу за машиной, а потом забил кувалдой

Ростовчанин стал фигурантом дела о жестоком убийстве своей сожительницы. По версии следствия, он привязал подругу к бамперу автомобиля и мучил, а потом забил насмерть кувалдой.

Тело 38-летней женщины нашли 10 июня в лесочке около поселка Реконструктор Ростовской области. Правоохранители выяснили, что в ночь 10 июня 38-летний сожитель погибшей из ревности избил подругу и за ноги привязал буксировочным тросом к бамперу. Мужчина сел за руль и протянул сожительницу до самой лесопосадки, где несколько раз ударил женщину кувалдой по голове. Потом попытался спрятать тело и сбежал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте, рассказали в пресс-службе управления СКР по региону.

Житель подмосковного Можайска умышленно переехал свою сожительницу на машине. Женщина умерла в больнице от множественных переломов.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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