Переехал на машине: ревнивый житель Подмосковья жестоко расправился с сожительницей

В подмосковном Можайске местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей сожительницы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мужчина переехал женщину на машине.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне, 26 мая. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля марки «Шкода Октавия» неподалеку от кафе на Минском шоссе, умышленно совершил наезд на свою сожительницу. В результате женщина скончалась в больнице от множественных переломов.

Предварительно установлено, что мужчина совершил данное преступление в результате ссоры на почве желания сожительницы разорвать отношения.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия и автомобиля, допрошены свидетели, назначены экспертизы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Москва, Елена Володина

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