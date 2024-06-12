Мины с сейсмодатчиками: в Белгородской области появилась новая опасность

В приграничных районах Белгородской области вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать противопехотные мины с сейсмодатчиками, которые представляют «сложную опасность». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Еще одна сложная опасность, которую мы до этого не видели. Противник в приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь, постараемся сейчас как можно быстрее распространить видеоролики с описанием и изображением», – сказал губернатор в видеообращении в своём телеграм-канале.

Гладков напомнил, что в Белгородской области также сохраняется сложная ситуация, связанная с обстрелами со стороны Украины. По его словам, ночью был обстрелян город Шебекино, погиб местный житель от прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру. Ещё трое человек – ранены.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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