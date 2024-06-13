ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Ярославской и Владимирской областями

В ночь на 13 июня киевский режим несколько раз пытался атаковать центральные регионы России с помощью беспилотников. Система ПВО заметила четыре воздушные цели и сбила их над Ярославской и Владимирской областями.

«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один – над территорией Владимирской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заверил, что мирные граждане не пострадали. «На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Минувшей ночью ВСУ также атаковали Белгородскую область, в результате чего 15 населенных пунктов остались без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной», – перечислил губернатор в своем блоге.

Ярославль, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube