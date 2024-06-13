Под Калугой мужчина устроил стрельбу из автомата Калашников

Под Калугой мужчина с автоматом Калашникова остановил две машины и открыл огонь. По последним данным, одна женщина получила ранение. Стрелявшего задержали.
Инцидент произошел неподалеку от монастыря Оптина пустынь. По информации оперативных служб, в результате стрельбы пострадала женщина. Она получила касательное легкое ранение.
«В настоящее время мужчина – 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», – сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мотивы преступления устанавливаются, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
Калуга, Зоя Осколкова
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