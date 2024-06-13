российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 июня 2024, 12:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Два человека ранены при обстреле запорожского села

Два жителя села Благовещенка в Каменско-Днепровском округе ранены во время обстрела с украинской стороны, рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя села. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий обстрела», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Ранее ВСУ убили жительницу города Пологи во время обстрела Запорожской области.

Благовещенка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Запорожье, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,