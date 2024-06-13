Два человека ранены при обстреле запорожского села

Два жителя села Благовещенка в Каменско-Днепровском округе ранены во время обстрела с украинской стороны, рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя села. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий обстрела», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Ранее ВСУ убили жительницу города Пологи во время обстрела Запорожской области.

Благовещенка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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