Два человека ранены при обстреле запорожского села

Два жителя села Благовещенка в Каменско-Днепровском округе ранены во время обстрела с украинской стороны, рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя села. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий обстрела», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Ранее ВСУ убили жительницу города Пологи во время обстрела Запорожской области.
Благовещенка, Наталья Рязанова
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