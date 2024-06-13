Девять жителей ДНР убиты и ранены при обстреле ВСУ

Три жителя Донецка убиты, шесть ранены в результате атаки ВСУ на город с помощью артиллерии и беспилотников. В числе пострадавших четверо сотрудников МЧС России, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В течение дня 12 июня ВСУ 17 раз обстреляли регион. Во время артобстрела калибром 155 мм Петровского района Донецка погибли женщины 1977 и 1959 годов рождения, также поврежден автомобиль. В Кировском районе города повреждены жилые дома и объект энергетики в Ясиноватой.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на легковой автомобиль погибла женщина 1978 г.р., ранены мужчины 1981 и 1976 г.р. (ранения средней степени тяжести)», – написал Пушилин в своем блоге.

Также повреждена пожарная машина и ранены четверо сотрудников МЧС. У двух контузия тяжелой степени, у двух – травмы средней тяжести. Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

10 июня три сотрудника МЧС пострадали во время тушения пожара от сброса бомбы на жилой дом в Докучаевском округе в ДНР.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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