Обломки дрона ВСУ попали в резервуар на НПЗ под Воронежем

Киевский режим атаковал нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Поврежден один из резервуаров, но пожара не случилось, рассказал глава региона Александр Гусев.

Губернатор сообщил, что около 03:00 часов несколько украинских беспилотников со сверхмалой высоты атаковали нефтебазу. Предварительно, были незначительно повреждены резервуары с топливом. Позже глава региона уточнил, что под ударом оказалась неиспользуемая ёмкость.

«По уточнённым данным, в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. Возгорания не произошло, пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет», – написал Гусев в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 июня система ПВО обезвредила шесть дронов ВСУ над Воронежской областью. Всего за ночь сбиты и перехвачены 87 украинских беспилотников над разными регионами РФ.

Воронеж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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