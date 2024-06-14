Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Кемерово

Иномарка и школьный автобус столкнулись на трассе в Кемеровской области. Пять человек пострадали, включая двух несовершеннолетних. Следователи и прокуратура проверяют обстоятельства и причины инцидента.

По данным областной ГАИ, авария случилась около 07:40 часов на 13-м км автодороги Кемерово-Новокузнецк в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа. Столкнулись «Тойота Королла» и автобуса ПАЗ, перевозивший девять пассажиров, в результате чего оба транспортных средства съехали с проезжей части.

Пострадали пять пассажиров автобуса, включая двух несовершеннолетних. Их отвезли в больницу, где повреждения оценили как легкой и средней степени тяжести.

Следственный комитет начал доследственную проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Прокуратура обрасти также начала проверку на предмет исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

В Псковской области 17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом и грузовиком. 13 детей получили травмы.

Октябрьский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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