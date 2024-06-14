ФСБ пресекла попытку диверсии в Ижевске

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ижевска, помогавшего украинским террористам готовить диверсию на транспорте. Подозреваемый прятал в тайник емкости с зажигательной смесью, когда его поймали, следует из сообщения ведомства.

По версии следствия, житель Удмуртии действовал по указаниям одного из украинских военизированных объединений, признанных в России террористической организацией. Мужчина задержали, когда он готовил тайник для диверсии.

«Подозреваемый по заданию представителя украинской террористической организации оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртии. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (пособничество диверсионной деятельности) и ст. 275 УК РФ (государственная измена», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Суд арестовал подозреваемого на время расследования.

Организаторы диверсионного сообщества, которые шантажом заставляли подростков поджигать релейные шкафы на железной дороге по приговору суда отправятся в колонию строгого режима. Суд назначил одному из них наказание сроком более 22 лет, второму – 17 лет.

Ижевск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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