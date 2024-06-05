российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 июня 2024, 17:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Вынесен первый в России приговор украинским диверсантам

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о создании диверсионного сообщества, организаторы которого путем шантажа использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги. Подсудимые Кирилл Горьков и Евгений Заичкин получили сроки более 22 лет и 17 лет колонии соответственно.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Горькову 22 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей. Заичкину окончательно назначить 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 250 тыс. рублей», – говорится в приговоре, который цитирует ТАСС.

Согласно решению суда, первые пять лет Горьков должен отбыть в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Заичкин первые три года должен провести в тюрьме, а остальной срок также в колонии строгого режима. Кроме того, военный суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны РЖД и взыскал с Горькова около 320 тысяч рублей.

Как отмечается, подобного рода уголовное дело было рассмотрено в России впервые.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Терроризм

ФБР предупредило о возможности в США теракта, как в «Крокус сити холле» / Украина засылает в Курскую область воздушные шары, начиненные взрывчаткой / «Теперь всё иначе…» Медведев объяснил, почему «Талибан»* уже не террористы / Россия собирается исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций / Под Белгородом женщина и ребенок убиты дроном ВСУ / В Белгороде спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего / Шестерых раненых из Белгорода перевезут в Москву / До 15 человек выросло число погибших при обрушении подъезда в Белгороде

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,