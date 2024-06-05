Вынесен первый в России приговор украинским диверсантам

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о создании диверсионного сообщества, организаторы которого путем шантажа использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги. Подсудимые Кирилл Горьков и Евгений Заичкин получили сроки более 22 лет и 17 лет колонии соответственно.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Горькову 22 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей. Заичкину окончательно назначить 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 250 тыс. рублей», – говорится в приговоре, который цитирует ТАСС.

Согласно решению суда, первые пять лет Горьков должен отбыть в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Заичкин первые три года должен провести в тюрьме, а остальной срок также в колонии строгого режима. Кроме того, военный суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны РЖД и взыскал с Горькова около 320 тысяч рублей.

Как отмечается, подобного рода уголовное дело было рассмотрено в России впервые.

Москва, Елена Володина

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