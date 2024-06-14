В Японии 314 тысяч человек эвакуировали из-за оползней

Власти города Наха объявили эвакуацию 313,7 тыс. жителей из-за риска оползней. В городе объявлен четвертый уровень угрозы из пяти возможных.
Продолжительные ливни так размочили почву в префектуре Окинава, что возникла угроза оползней. В административном центре региона 14 июня установили четвертый уровень опасности и призвали жителей покинуть опасные районы.
«Город Наха издал приказ об эвакуации 313 795 человек в 160 044 домохозяйствах по всему городу», – цитируют сообщение «Известия».
В январе в японской префектуре Исикава 100 человек погибли в результате серии землетрясений и оползней после проливных дождей.
Наха, Наталья Рязанова
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