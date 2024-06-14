российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 июня 2024, 15:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Белгородской области пострадал при обстреле со стороны Украины

ВСУ обстреляли поселок Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области. Ранения получил один местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в результате атаки были повреждены 10 автомобилей. В настоящее время на месте продолжают работать оперативные службы.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,