Житель Белгородской области пострадал при обстреле со стороны Украины

ВСУ обстреляли поселок Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области. Ранения получил один местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Гладков уточнил, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, в результате атаки были повреждены 10 автомобилей. В настоящее время на месте продолжают работать оперативные службы.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»