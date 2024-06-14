Девять человек погибли и пострадали в ДТП с автобусом в Марий Эл

Три человека погибли, шесть пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса на автодороге в Марий Эл. Предварительно, иномарка врезалась в автобус с пассажирами, сообщил в ГАИ республики.

ДТП случилось днем 14 июня на 19-м км автодороги «Вятка» в Звениговском районе. В результате столкновения двух транспортных средств три человека умерли от травм на месте происшествия. Еще шесть пострадавших скорая помощь отвезла в больницу, они получили травмы разной степени тяжести.

Сотрудники ГАИ и прокуратуры выясняют обстоятельства и причины аварии.

В Самаре арендованный автомобиль врезался в припаркованный автобус. В результате погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.

Йошкар-Ола, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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