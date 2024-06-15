ПВО уничтожила украинские беспилотники над Ростовской областью

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ.

Как говорится в сообщении министерства обороны, дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области.

Глава региона Василий Голубев в своём телеграм-канале уточнил, что атака дронов была пресечена около 4-х часов утра в районе Каменска-Шахтинского. «Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет», – сообщил он.

Ростов-на-Дону, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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