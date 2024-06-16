В ростовском СИЗО освобождены заложники: преступники ликвидированы

Заложники, которые были захвачены в ростовском СИЗО-1, освобождены и не пострадали. Как сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний, преступники ликвидированы.

Ранее сегодня стало известно, что несколько человек, предположительно до семи, находившиеся в СИЗО в качестве обвиняемых, в том числе, в террористических преступлениях, взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исправительной системы.

По данным источников ТАСС и РИА «Новости», захватчики заложников являются сторонниками запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложников).

Ростов-на-Дону, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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