В ростовском СИЗО освобождены заложники: преступники ликвидированы

Заложники, которые были захвачены в ростовском СИЗО-1, освобождены и не пострадали. Как сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний, преступники ликвидированы.
Ранее сегодня стало известно, что несколько человек, предположительно до семи, находившиеся в СИЗО в качестве обвиняемых, в том числе, в террористических преступлениях, взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исправительной системы.
По данным источников ТАСС и РИА «Новости», захватчики заложников являются сторонниками запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложников).
Ростов-на-Дону, Елена Володина
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