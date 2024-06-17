ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями

Украинские боевики вновь пытались атаковать российские регионы с помощью дронов самолетного типа. Система ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями, следует из данных Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области», – говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что мирные граждане в результате атаки с украинской стороны не пострадали. Разрушений на земле также не было. Тревога в связи с угрозой атаки беспилотников сохранялась в регионе еще два часа после уничтожения БПЛА.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уточнил, что в ночь на 17 июня над регионом сбили четыре дрона ВСУ, три из них – над промышленной территорией Липецка.

«Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», – написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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