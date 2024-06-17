Гидроплан разбился под Мурманском: пилот погиб

Одномоторный гидроплан «Орион-11» разбился на озере Имандра в Мурманской области. Пилот погиб, водолазы МЧС достали его тело из воды.

Авария случилась в районе населенного пункта Тик-Губа. При взлете одномоторный гидроплан потерпел крушение и оказался в воде на глубине 4-5 метров. На поиски пилота отправили 19 специалистов и восемь единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС России.

В министерстве подчеркнули, что вылет совершался без разрешения, а пилот нарушил правила полета и подготовки к нему.

Водолазам удалось найти тело 46-летнего пилота, его вытащили на берег. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, рассказали в ведомстве.

Во Владимирской области разбился самодельный легкомоторный самолет. Пилот погиб.

Мурманск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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