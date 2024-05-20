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Понедельник, 20 мая 2024, 12:44 мск

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Житель Владимирской области разбился на самодельном самолете

Фото: Центральное МСУТ СК России

Во Владимирской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот погиб.

Авария произошла вблизи села Павловское Суздальского района, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Самодельное воздушное судно упало сразу после взлета с аэродрома.

«По данному факту проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Известно, что мужчина сам сконструировал и собрал самолет с кабиной закрытого типа. При этом разрешения на полеты у изобретателя не было.

Владимир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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