Петербурженка попала в реанимацию после сеанса загара

Жительница Санкт-Петербурга переусердствовала с загаром под июньским солнцем и оказалась в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи диагностировали ожоги 60% тела.

23-летняя девушка днем 16 июня обратилась в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе из-за плохого самочувствия. Медики при осмотре выявили сильные ожоги на 60% тела пациентки. Девушку отвезли в больницу, где ее состояние оценили как тяжелое и отправили в реанимацию.

Лечение уже дало первые результаты: 17 июня пострадавшую перевели в ожоговое отделение, поскольку состояние улучшилось, пишет портал 78.ru.

Специалисты предупреждают, что загорать нужно начинать постепенно и общее время на солнце не должно превышать 50 минут. Лучше выбирать для загара время, когда солнце не слишком активно: утренние часы до 10:30 и вечерние после 16:00.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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