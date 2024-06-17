Мужчина погиб при сплаве по горной реке на Алтае

Один из четырех туристов погиб во время сплава по горной реке в Алтайском крае. Водолазы МЧС России достали тело погибшего из воды, сообщили в министерстве.

Группа из четырех туристов сплавлялась на катамаранах по реке Песчаная. Когда они проходили пороги, один из туристов оказался в ледяной воде. Выбраться он уже не смог и утонул.

В МЧС отметили, что туристы не зарегистрировали свой маршрут.

Ежегодно в разных регионах России случаются ЧП с туристами, которые недооценивают опасности своих маршрутов. Трехметровая волна накрыла каяки с туристами на Ладожском озере, в результате чего один человек погиб, один пострадал.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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