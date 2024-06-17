Три человека ранены при обстреле Донецка

Две женщины и мужчина ранены во время обстрела Донецка с украинской стороны, рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Украинские боевики в очередной раз обстреляли жилые массивы в Петровском районе Донецка. Некоторые снаряды разорвались вблизи школы № 101.

«Получила ранения женщина 1973 года рождения. С множественными проникающими ранениями пострадавшая доставлена в одну из больниц города. Осколочные ранения около школы получили: мужчина 1963 года рождения и женщина 1961 года рождения», – написал глава города в телеграм-канале.

Он заверил, что пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

12 июня три жителя Донецка были убиты, шесть ранены в результате атаки ВСУ на город с помощью артиллерии и беспилотников.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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