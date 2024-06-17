В Херсонской области 5100 абонентов остались без света

Обстрел украинских боевиков оставил без света более пяти тысяч человек в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что снарядом перебило ЛЭП в Новокаховском городском округе.
«Без света остались 5100 абонентов «Херсоноблэнерго» в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также сёлах: Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка, Днепряны», – перечислил губернатор в своем блоге.
Он заверил, что энергетики уже приступили в ремонтно-восстановительным работам.
Ранее днем в результате атаки украинских беспилотников пять сел в Белгородской области остались без света.
Мариуполь, Наталья Рязанова
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