Пять белгородских сел остались без света после атаки дронов ВСУ

Киевский режим атаковал несколько поселений в Белгородской области с помощью беспилотников. В результате повреждены дома, автомобили и ЛЭП: пять сел остались без света.

Под удар попали села Грайворонского округа, беспилотники сбросили бомбы в селе Козинка и Глотово. Первый взрыв повредил крышу многоквартирного дома, второй – четыре автомобиля.

«Повреждены линии электропередачи, произошло отключение электричества в поселках Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, в селе Головчино. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ», – написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В ночь на 17 июня система ПВО сбила украинские дроны над регионами РФ, в том числе один беспилотник над Белгородской областью.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube