Силы пожарных для тушения нефтяного резервуара в Азове нарастили до 200 человек

МЧС нарастило группировку пожарных до 200 человек на месте возгорания нефтяного резервуара под Азовом в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев заверил, что нет угрозы распространения огня на другие объекты.

«В Азовском районе горит резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара 3 200 куб. м. На месте работают 200 специалистов и 49 единиц техники. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено», – сообщила пресс-служба МЧС.

Голубев уточнил, что бочка загорелась рано утром в результате атаки БПЛА с украинской стороны. К месту пожара подогнали пожарный поезд и мобильную лабораторию Роспотребнадзора для мониторинга состояния окружающей среды.

«Предварительно, жертв нет. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

14 июня киевский режим атаковал нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. ПВО сбила дрон, и осколки упали на территории нефтебазы. Поврежден один из резервуаров, но пожара не случилось.

Азов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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