СКР расследует массовое отравление детей в лагере на Сахалине

Руководство оздоровительного лагеря «Юбилейный» в Сахалинской области пыталось скрыть массовое отравление детей. Теперь в инциденте будут разбираться специалисты Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

ЧП случилось в селе Березняки в мае: через несколько дней после заезда у многих детей подскочила температура и появились симптомы кишечной инфекции. Руководство лагеря скрыло информацию, и родители не могли досрочно забрать детей. Там же шкаф упал на одного из ребят, и мальчик получил травму головы, но и об этом администрация не сообщила его родителям.

Сообщения о массовом отравлении детей появились в соцсетях и заинтересовали следователей.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере и представить доклад об установленных обстоятельствах», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В Пензе произошло массовое отравление детей на турнире по боксу. В больницу попали 11 участников соревнований в возрасте 15-16 лет.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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