Семь человек погибли и пострадали в ДТП в Красноярском крае

Четыре человека погибли, трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Боготольском районе Красноярского края. Причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу, рассказали в краевой ГАИ.

ДТП случилось утром 19 июня на 565-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». «Тойота Эстима» с семью пассажирами ехала их Красноярска в сторону Кемерово и выехала на полосу встречного движения. Там автомобиль врезался в «ГАЗ» с 61-летним водителей. Удар был такой силы, что иномарку выбросило с трассы.

«Четыре человека, находящихся в «Тойоте», погибли на месте, трое пострадали. Водитель автомобиля «ГАЗ» не пострадал. Полицейские работают на месте ДТП, на месте осуществляется реверсивное движение», – добавили в инспекции.

Накануне в Рязанской области «Газель» выехала на встречную полосу, что привело к столкновению четырех автомобилей. В результате восемь человек погибли, 11 пострадали.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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