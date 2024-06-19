В Кемерово задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в городе Топки Кемеровской области. Тело погибшей нашли в колодце около заброшенного здания, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

18 июня в Кузбассе пропала школьница, после чего СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Утром 19 июня сотрудники МВД нашли тело девочки в колодце рядом с Комсомольской площадью города Топки. На теле погибшей были признаки насильственной смерти, рассказали в областном главке МВД. Полиция и СКР начали поиски причастных к убийству ребенка лиц.

«Установлено лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении под стражу и предъявлении обвинения», – пояснили в управлении СКР по региону.

Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах произошедшего. Прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики.

В Ростовской области 25-летний местный житель задержан по делу об убийстве восьмилетней девочки. Подозреваемый похитил ребенка, когда тот пошел в магазин.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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