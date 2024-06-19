Два мирных жителя ранены во время атак дронов ВСУ

Житель поселка Тёткино в Курской области пострадал в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль. Еще один мужчина ранен в Запорожской области во время атаки БПЛА на село Новофедоровка.

«Украинский коптер атаковал легковой автомобиль, в котором находился местный житель. После взрыва водитель получил осколочные ранения», – сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Глава региона заверил, что мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На момент публикации новости в регионе вновь объявлена ракетная опасность.

Еще один мирный житель ранен в селе Новофедоровка Запорожской области в результате атаки БПЛА. Мужчина 1957 года рождения получил осколочные ранения и доставлен в больницу, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он также сообщил, что ранее днем украинские боевики обстреляли село Бурчак Михайловского округа. Удар пришелся по подстанции и повредил трансформатор. В результате без электроснабжения остались 435 абонентов.

«Специалисты «Таврия-Энерго» прорабатывают вопрос электроснабжения по резервным схемам. На месте идет ликвидация последствий обстрела. Пострадавших нет», – написал губернатор в своем блоге.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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