На Кубани женщина погибла при атаке дрона ВСУ

Взрыв украинского дрона убил женщину в Славянске-на-Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью преступной атаке киевского режима подвергся Славянск-на-Кубани. Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кондратьев заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую помощь.

По данным Минобороны РФ, над шестью регионами России в ночь на 20 июня сбиты 15 беспилотников, отправленных с украинской стороны. Три аппарата уничтожены над Краснодарским краем.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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