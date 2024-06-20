На Кубани женщина погибла при атаке дрона ВСУ

Взрыв украинского дрона убил женщину в Славянске-на-Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Сегодня ночью преступной атаке киевского режима подвергся Славянск-на-Кубани. Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кондратьев заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую помощь.
По данным Минобороны РФ, над шестью регионами России в ночь на 20 июня сбиты 15 беспилотников, отправленных с украинской стороны. Три аппарата уничтожены над Краснодарским краем.
Краснодар, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»