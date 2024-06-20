Житель Горловки задержан за возбуждение ненависти к россиянам

Житель Горловки в Донецкой Народной Республике стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. 27-летний мужчина публиковал в соцсетях оскорбительные высказывания в отношении граждан РФ, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по ДНР.

По версии следствия, с февраля по март 2024 года подозреваемый в соцсети размещал в отношении россиян комментарии, унижавшие человеческое достоинство. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (публичное возбуждение ненависти или вражды).

«Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых в шпионаже. Фигуранты собирали информацию о местах расположения силовиков и передавали ее украинским спецслужбам.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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