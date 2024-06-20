Чета сибиряков до смерти замучила 10-летнюю дочь знакомой

Супруги из села Каменка Новосибирской области истязали и морили голодом 10-летнюю дочь знакомой, пока девочка не умерла. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, мать девочки уехала в командировку и оставила дочь со знакомыми. С 14 по 17 июня супруги систематически истязали и словесно издевались над ребенком, не давали ей еды. В результате мучений девочка потеряла сознание, и ее отвезли в больницу. Там 17 июня ребенок умер.

Медики сообщили о состоянии девочки в полицию, откуда данные передали в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по п. в, ж ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), п. г, д ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

«Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери девочки», – рассказали в управлении СКР по региону.

Прокуратура также организовала проверку в связи со смертью ребенка и взяла ход расследования на контроль.

Соседи подозреваемых рассказали, что супруги и мать девочки состояли в секте. По их словам, над ребенком могли проводить некие обряды. Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко подключилась к выяснению всех обстоятельств инцидента, пишет портал NGS.

Суд приговорил жителя Сочи к восьми годам колонии за истязания новорожденного сына, от которых мальчик умер. 44-летний сторонник экстремального оздоровления устраивал сыну голодовки и обливания холодной водой.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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