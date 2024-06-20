Два человека в Запорожье ранены при обстреле ВСУ

Украинские боевики обстреляли Токмакский муниципальный округ Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате атаки ранены два сотрудника энергокомпании, проводившие ремонт подстанции. Энергообъект получил новые повреждения.
«Зафиксирована атака на село Новое кассетными боеприпасами. В момент атаки проводились ремонтные работы на подстанции. В результате повреждено оборудование. Два сотрудника предприятия «Таврия-Энерго» получили множественные осколочные ранения», – рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
Раненых отправили в больницу, где ими занимаются врачи.
Накануне вечером украинские дроны-камикадзе основательно повредили подстанцию «Луч», ключевой энергообъект для Энергодара. Город пришлось «запитать» от Запорожской АЭС.
Энергодар, Наталья Рязанова
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