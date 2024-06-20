В ДНР двое взрослых и ребенок пострадали от атак ВСУ

Мужчина пострадал из-за мины «Лепесток» в Донецке, женщина и трехлетний ребенок были ранены в результате обстрела, сообщили силовики в ДНР. Всего на 20 июня зарегистрирован 161 случай подрыва взрослых и детей на минах «Лепесток», три случая – смертельные.

Травмы получил 43-летний житель Куйбышевского района Донецка, взрыв прогремел на улице Одинцова. Женщина 37 лет была ранена при обстреле Макеевки с украинской стороны. Также под обстрелом пострадала девочка в Горловке.

Кроме того, в обоих населенных пунктах повреждены жилые дома, а в Макеевке еще и здание школы.

«По состоянию на 20 июня зарегистрирован 161 случай подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались», – говорится в сообщении Представительства ДНР в СЦКК.

Накануне боевики ВСУ обстреляли жилые районы Донецка, в результате чего убит один человек и ранены трое.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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