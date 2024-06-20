Бывшему замминистра обороны Иванову продлили арест

Судья Басманного суда Москвы Елена Ленская в четверг, 20 июня, огласила решение, согласно которому экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток, и его сообщнику Сергею Бородину продлен арест до 23 сентября, – сообщают СМИ.

Оглашая решение суда, Елена Ленская сказала: «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Тимура Вадимовича и Бородина Сергея Владимировича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 3 месяца, до 23.09.2024 года».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube