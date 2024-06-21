Система ПВО сбила более 110 украинских БПЛА за ночь

Киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на российские регионы. Средства ПВО за одну ночь сбили более 110 дронов над Крымом, Кубанью, Вологодской и Брянской областями.

По данным Минобороны РФ, украинские боевики сосредоточили основные усилия на Черноморском регионе.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины», – говорится в сообщении министертва.

На Кубани в результате атаки один человек погиб, несколько пострадали, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Ранены работники котельной рядом с автовокзалом «Южный» и нефтеперерабатывающего завода в Северском районе.

«К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Поручил главе города оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также по одному дрону уничтожили над Волгоградской и Брянской областями. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник сбит над Клинцовским районом, в результате атаки мирные граждане не пострадали, разрушений нет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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