Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дронов на Кубань

Два сотрудника МЧС ранены во время массированной атаки беспилотников на Краснодарский край со стороны Украины. Удар по ним пришелся, когда спасатели выполняли свой долг.
«Пострадали двое сотрудников МЧС России. В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы», – сообщила пресс-служба министерства.
Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, но госпитализация не потребовалась. Врачи отпустили обоих долечиваться амбулаторно.
В ночь на 21 июня система ПВО сбила 43 украинских БПЛА над территорией Краснодарского края. В результате атаки и падения обломков дронов на котельную и нефтеперерабатывающий завод один человек погиб, несколько пострадали.
Краснодар, Наталья Рязанова
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