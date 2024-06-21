ВСУ атаковали Шебекино дронами-камикадзе

Несколько украинских дронов-камикадзе взорвались в городе Шебекино. Мирные граждане не пострадали, но повреждены здания и автомобили, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один БПЛА взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия на окраине города. В результате повреждены три автомобиля, остекление хозпостройки и забор.

«Второй дрон упал и сдетонировал на территории коммерческого предприятия. Повреждена кровля складского помещения. Оперативные службы работают на местах», – добавил губернатор.

По данным Гладкова, за минувшие сутки Шебекинский округ был атакован 14 дронами-камикадзе и один раз попал под обстрел. Целями ударов стали Шебекино, села Муром, Ржевка и Середа, хутора Марьино и Панков. Ранена одна женщина.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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