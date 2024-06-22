Система ПВО сбила дроны ВСУ над Брянской и Смоленской областями

Киевский режим пытался атаковать российские регионы с помощью беспилотников самолетного типа в ночь на 22 июня. Средства ПВО сбили аппараты над Брянской и Смоленской областями, акваторией Азовского моря.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, два – над территорией Смоленской области и один – над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что украинская атака не имела последствий на земле. «Два беспилотных аппарата уничтожены над Суражским районом. Пострадавших и разрушений нет», – написал Богомаз в телеграм-канале.
В Смоленской области целью атаки стал военный объект, но дроны не успели долететь до него – были сбиты, сообщил глава региона Василий Анохин.
«Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе. Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет», – говорится в блоге губернатора.
Москва, Наталья Рязанова
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