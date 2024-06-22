Около 1500 человек остались без света в Краснодаре

Около 1,5 тыс. жителей Краснодара остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Энергетики занимаются ремонтом, но сроки возобновления услуги неизвестны, сообщили в администрации города.
Авария случилась из-за повреждения на линии 6-10 кВ, что привело к отключению шести подстанций. Причина ЧП выясняется.
«Отключены ПС «ПФ-11» и шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Ставропольская, Деповская, Ким, Лесная, Полины Осипенко, Пугачева, Степана Разина, Керченская, Ковтюха, Лесная, Маяковского, Таманская, Титаровская», – цитирует сообщение мэрии «Интерфакс».
Энергетики работают на месте аварии, но пока сроки подключения абонентов не уточняются.
Ранее сильный ветер оставил без света 22 населенных пункта в Красноярском крае.
Краснодар, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»