Около 1500 человек остались без света в Краснодаре

Около 1,5 тыс. жителей Краснодара остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Энергетики занимаются ремонтом, но сроки возобновления услуги неизвестны, сообщили в администрации города.

Авария случилась из-за повреждения на линии 6-10 кВ, что привело к отключению шести подстанций. Причина ЧП выясняется.

«Отключены ПС «ПФ-11» и шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Ставропольская, Деповская, Ким, Лесная, Полины Осипенко, Пугачева, Степана Разина, Керченская, Ковтюха, Лесная, Маяковского, Таманская, Титаровская», – цитирует сообщение мэрии «Интерфакс».

Энергетики работают на месте аварии, но пока сроки подключения абонентов не уточняются.

Ранее сильный ветер оставил без света 22 населенных пункта в Красноярском крае.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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