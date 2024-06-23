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Воскресенье, 23 июня 2024, 10:31 мск

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Шасси сломалось при посадке самолёта на Камчатке

Шасси сломалось у пассажирского самолет Ан-24 во время посадки в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

ЧП случилось в 14:15 по местному времени при посадке в аэропорту Елизово судна ВС Ан-24. Самолет прибыл из Магадана с 16 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Во время приземления произошло повреждение пневматики шасси.

«Пострадавших нет. Причины и обстоятельства инцидента с воздушным судом устанавливаются. Прокуратура контролирует ход проверки», – пояснили в ведомстве.

В Якутии у пассажирского самолета лопнули колеса шасси при приземлении.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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