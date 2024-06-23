Один человек погиб, трое ранены при взрыве дронов-камикадзе в Грайвороне

Один человек погиб, трое ранены в результате атаки трех украинских дронов-камикадзе по Грайворону в Белгородской области. Система ПВО сбила еще несколько воздушных целей, летевших с украинской стороны.

В результате взрыва дрона на парковке у многоквартирного дома погиб мужчина. В результате атаки еще двух дронов ранены два мужчины и женщина.

«Один мужчина с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации. У второго пострадавшего ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. Женщина от госпитализации отказалась», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он же сообщил, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В селе Никольское Белгородского района обломок сбитого дрона пробил крышу летней кухни, в селе Таврово – навес частного жилого дома, поврежден автомобиль. В поселке Дубовое повреждены два автомобиля.

В МО РФ уточнили, что средства ПВО сбили три снаряда РСЗО «Вампир» над территорией Белгородской области.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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