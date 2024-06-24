ПВО нейтрализовала четыре украинских БПЛА над Ростовской областью

Киевский режим атаковал Ростовскую область с помощью беспилотников самолетного типа. Атака не удалась: средства ПВО сбили и перехватили четыре аппарата, сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», – говорится в сообщении.

Губернатор региона Василий Голубев заверил, что никто из мирных жителей не пострадал. На местах падения дронов работают оперативные службы.

«Обломки дронов упали на территории промпредприятия. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», – написал Голубев в телеграм-канале.

Накануне вечером три жителя села Муром в Белгородской области пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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