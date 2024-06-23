Дрон-камикадзе ранил трех человек в белгородском селе

Три жителя села Муром в Белгородской области пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник долетел до Шебекинского городского округа и взорвался на земле у дороги.
«Пострадали трое мирных жителей: у мужчины и женщины осколочные ранения спины, у третьего пострадавшего осколочные ранения спины и ног. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода», – написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее днем киевский режим атаковал дронами-камикадзе Грайворон в Белгородской области. В результате взрывов один человек погиб, трое ранены.
Белгород, Наталья Рязанова
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