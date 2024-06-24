До восьми выросло число погибших в пожаре во Фрязино

В оперативных службах РФ сообщили, что результате пожара в здании НИИ Платан» в подмосковном Фрязино в понедельник, 24 июня, по предварительным данным, погибли восемь человек, – сообщает ТАСС.

Собеседник агентства, в частности, сказал: «Два человека погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня. Шесть остались внутри, там произошли обрушения. Предварительно, все они погибли. На момент пожара в задымленных помещениях оказались девять человек, спасти удалось только одного из них».

Фрязино, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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